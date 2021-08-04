Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir? ORG. Musa Avsever kaç yaşında, nereli? Orgeneral Musa Avsever hayatı!
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Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir? ORG. Musa Avsever kaç yaşında, nereli? Orgeneral Musa Avsever hayatı!

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir? ORG. Musa Avsever kaç yaşında, nereli? Orgeneral Musa Avsever hayatı!
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Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Asgari Şura toplantısı sona erdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi. Peki, Musa Avsever kimdir? ORG. Musa Avsever kaç yaşında, nereli? Yüksek Askeri Şura toplantısı!

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever,Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Peki, Musa Avsever kimdir? ORG. Musa Avsever kaç yaşında, nereli?

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır" sözlerine yer verdi.

Musa Avsever, 7 Kasım 1957; Nernek, Halkapınar, Konya doğumlu Türk asker. Mevcut 1. Ordu Komutanı. Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral,2012'de korgeneral rütbesine terfi etti.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir? ORG. Musa Avsever kaç yaşında, nereli? Orgeneral Musa Avsever hayatı! - Haberler
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