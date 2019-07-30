MUŞ Varto'da HDP'li belediyeye işten çıkarma tepkisi

Varto'da HDP'li belediyeye işten çıkarma tepkisi

Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye başkanı tarafından işten çıkarılan 16 kişi adına açıklama yapan Hak-İşHizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Kalır, Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır dedi.

31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazandığı Varto'da 16 kişinin iş akdi feshedildi. Hak-İşHizmet-İş Sendikası hizmet binası önünde düzenlenen basın toplantında işten çıkarmalar kınandı. Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de 36 kişinin işten çıkarıldığını belirten Şube Başkanı Yaşar Kalır, Muş, Bitlis ilçe ve belde belediye başkanları maalesef CHP'nin izinden gitmeyi kendilerine görev edinmiştir. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır. Çalışan emekçileri önce çöpe sonra eve göndermişlerdir. Keyfi uygulamalarla insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sebepsiz işten çıkarmaları kınıyoruz. Emekçilere yönelik keyfi tutum ve uygulamalar Muş ve Bitlis'te kamuoyunu rahatsız etmektedir. Sayın başkanlarımıza soruyoruz işten atılmalarının sebebi nedir Haramsız çalışmak mı Hilesiz çalışmak mı Nedir Sebepsiz işten atmak neye kime fayda sağlar diye konuştu.

Varto Belediyesi'nde işten çıkarılan personellerden Gökmen Bingöl ise, haksız yere işten çıkarıldıklarını ifade ederek, Bizi haksız yere işten attılar. Beni alıp çöp işine verdiler. Ekmeğime ihanet etmedim, ekmeğime saygı duydum. Hak-İş Sendikası'na üye olmanın suç olduğunu bilmiyordum, devletçi olmanın suç olduğunu bilmiyordum. Beni işten attıkları için onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Şu anda çocuklarımız perişan bir durumda dedi.

Kaynak: DHA