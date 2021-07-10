Muş TSO Başkanı Erdal Koç, kayaklı koşu sporcularını makamında ağırladı
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Muş TSO Başkanı Erdal Koç, kayaklı koşu sporcularını makamında ağırladı

Muş TSO Başkanı Erdal Koç, kayaklı koşu sporcularını makamında ağırladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdal Koç, Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Olimpiyat Milli Takımı sporcularını makamında ağırladı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdal Koç, Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Olimpiyat Milli Takımı sporcularını makamında ağırladı.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kayak Muş İl Temsilcisi Mehmet Akif Çavuş ve beraberindeki sporcularla bir süre görüşen Koç, gençlerin spora teşvik edilmesi hususunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Ziyaretten dolayı sporculara teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

"Muş'ta gençlerin başta kayak olmak üzere çeşitli branşlarda adından söz ettirdiğini biliyoruz. Gençlerimizin desteklenmesi halinde çok başarılara imza atacağına inanıyorum. Kayakta ülkenin en iyi sporcularının Muş'tan yetişmesi göğsümüzü kabartıyor. Bunları sayısı artırmalıyız. Türkiye Kayak Federasyonunun ilimize gösterdiği hassasiyet ayrıca bizleri memnun etmiştir. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi noktasında herkesin duyarlı davranması ve bunları desteklemesi gerekir. Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın en önemli yolu spora teşviktir. Bu vesileyle olimpiyatlara katılacak sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kayak İl Temsilcisi Çavuş ise TSO Başkanı Erdal Koç'a, sporculara gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Sporu ve sporcuyu önemseyen herkesin kendileri için değerli olduğunu ifade eden Çavuş, 2022'de Pekin'de gerçekleştirilecek olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Muş TSO Başkanı Erdal Koç, kayaklı koşu sporcularını makamında ağırladı
Muş TSO Başkanı Erdal Koç, kayaklı koşu sporcularını makamında ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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