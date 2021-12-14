Muş'ta Ülkü Ocakları tarihi mekanları ziyaret etti

MUŞ (AA) - Ülkü Ocakları Muş İl Başkanlığı tarafından gezi etkinliği düzenlendi.

Programa katılan gençler, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Mezarlığını ve Malazgirt Müzesi'ni gezdi.

Ülkü Ocakları Muş İl Başkanı Cengiz Taşkıran, Malazgirt ruhunu, manevi iklimini hissetmek ve daha iyi tanıyıp kavramalarını sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Taşkıran, şöyle konuştu:

"Bu minvalde gençlerimizdeki tarihi bilinç ve milli şuur olgusu daha da kuvvetlenmiş olacak. Aynı zamanda Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan'ı ve ecdadımızı andık. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri

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