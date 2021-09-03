Muş'ta PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu
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Muş'ta PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu

Muş'ta PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce su borularından hazırlanmış 49 el yapımı patlayıcı ve pil bloğu bulundu.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce su borularından hazırlanmış 49 el yapımı patlayıcı ve pil bloğu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Yamaç köyü Derun Tepe bölgesinde "Eren-4 Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık" operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda dün, toprağa gömülü vaziyette terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 49 su borusundan hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 4'lü pil bloğu ele geçirildi.

Muş'ta PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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