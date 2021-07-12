Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
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Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yaşam

Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı Muş'ta, hava sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle su tüketimi bir önceki yıla oranla artış gösterdi.

Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı

MUŞ - Muş'ta, hava sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle su tüketimi bir önceki yıla oranla artış gösterdi.

Kentte hazır su satışı yapan bayiler, geçen yıla göre su satışlarında hareketli zamanlar geçiriyor. 2020 yılının sıcak ayları içerisinde aylık yaklaşık 130 ton su satışı gerçekleştiren bayiler, 2021'de bu rakamı 200 tonun üzerine çıkardı. Hava sıcaklığının artış göstermesi ve kuraklık nedeniyle iş yeri, kahve, kafe, ev, kurum ve spor salonlarında su tüketimi arttı.

Hazır su satışı yapan bayi personellerinden Orhan Yalçın, "Geçen yıl su satış oranımız aylık 130 tonken bu yıl kuraklık ve sıcaklık nedeniyle 230 tona yükselmiş bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları gidermek için elimizden gelen hizmeti vermekteyiz. Geçen yıla oranla su satışlarımız yüzde 50 artmış" dedi.

Vatandaşlardan Sedat Demir ise bu senenin kurak geçtiğini belirterek, "Kuraklığın olduğu dönemlerde su tüketimi fazla oluyor. Geçmiş yıllara nazaran su tüketimi daha da fazla. Vücudun temel ihtiyaçlarının başında gelen su tüketimine aşırı bir rağbet var. Bu insan vücudu için iyi bir şey. Daha çok doğal sulara yönelmek mantıklı geliyor diye düşünüyorum. Gölgede bile su tüketimi fazla oluyor çünkü aşırı bir sıcak var. Her türlü suya ihtiyaç duyuluyor" diye konuştu.

Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı
Muş'ta sıcak hava su tüketimini artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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