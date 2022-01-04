MUŞ'TA ŞELALE VE DERE BUZ TUTTU

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Kale Mahallesindeki dere ile şelale buz tuttu. Buz sarkıtları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Muş'ta, dondurucu soğuklar nedeniyle nehir, dere, gölet ve şelaleler buz tuttu. Kale Mahallesi'nin kırsalından geçen dere ile şelale, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Metrelerce uzunlukta buz kütlelerinin oluştuğu dere ile şelale, görsel güzelliğiyle bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Dondurucu soğukların etkisini yitirinceye kadar görünümünü koruyan dere ile şelale, oluşan güzellikle beğeni topluyor. Dere ve şelalede oluşan buz sarkıtlarını gören vatandaşlar ise, zaman zaman fotoğraf ve video çekerek, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor.

Buz sarkıtlarının oluştuğu şelale önünde fotoğraf çektiren Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, 'Hava sıcaklığının sıfırın altında 15, 20 dereceyi bulmasıyla beraber dere ve şelalelerimizin buz tuttuğunu görüyoruz. Bunu bizler bir fırsata çevirerek, gelip burada fotoğraf çekiniyoruz. Burada adeta kartpostallık görüntüler oluşmuş durumda. Buranın gezilip, görülebilecek yerler arasında olduğunu düşünüyorum' dedi.