Muş'ta sağanak; kaz çiftliği su altında kaldı

MUŞ'ta, gece sağanak etkili olurken, Hasköy ilçesindeki kaz çiftliği, sular altında kaldı.

Kentte gece saatlerinde sağanak etkili olurken, sabaha kadar aralıklarla yağış sürdü. Hasköy ilçesindeki İshak Sönmezsoy'a ait kaz çiftliğini, şiddetli yağmurda su bastı. Çiftliği ile evinin bulunduğu bölgenin yaklaşık yarım metre suyla kaplandığını söyleyen Sönmezsoy, "Suların yükselmemesi için dua ediyorum. Eğer geçen yıl DSİ, ovada ıslah çalışması yapmasaydı şimdi çiftliğimdeki kazlar, su altında kalarak telef olacaktı. Yağmur dindi, suların çekilmesini bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AYDIN