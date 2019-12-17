Muş'ta öğrenciler 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattı

17.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:36

MUŞ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı. Şehitlerin isimlerinin okunarak anıldığı programda şiirler okundu, türküler söylendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen program, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ne ilişkin hazırlanan slayt gösterisinin ardından şehit ve gazilerin ismi tek tek okundu. Öğrencilerin 15 Temmuz'u işaret diliyle anlatmasının ardından şiirler okundu, türküler söylendi.

Kaynak: DHA

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Öğrencilerimiz işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattılar. Belki de bu Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk programdır. Gerçekten öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir şekilde hazırlanmışlar. Hepimize burada duygulu anlar yaşattılar. Tebrik ediyoruz" dedi.15 Temmuz'un destansı bir mücadelenin adı olduğunu belirten Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menduh Astan, 15 Temmuz'da canlarını feda ederek, şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bu düşünce ve ruhu öğrencilerimize aşılamak ve gelecek nesillere taşımak düşüncesiyle bu programı düzenledik" diye konuştu.15 Temmuz'la ilgili sözlerin yetmediğini ve işaret diliyle anlattıklarını belirten öğrencilerden Elif Yalçın, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Sözlerimiz yetmedi, işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattığımıza, güzel bir işe imza attığımıza inanıyoruz" dedi.