Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2) - Haberler
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Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Demirören Haber Ajansı, Muhammed Sami Maral - Güncel
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Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

YAĞMUR BUGÜN DE BULUNAMADIMuş'ta, köprüden Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan lise öğrencisi Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, 3'üncü günde de bir ize rastlanılamadan sona erdi.

YAĞMUR BUGÜN DE BULUNAMADI

Muş'ta, köprüden Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan lise öğrencisi Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, 3'üncü günde de bir ize rastlanılamadan sona erdi. Nehirde 23 'kurbağa adam' ile Muş ve Van'dan AFAD arama- kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri ile arama çalışması yürütüldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, yarın sabah devam edilmek üzere bitirildi.


Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Güncel

Karasu Nehri, Muş, Güncel, Haberler

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