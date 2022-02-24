Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün - Haberler
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Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Demirören Haber Ajansı, Muhammed Sami Maral - Güncel
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Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

MUŞ'ta, 3 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler ile devam edildi.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, 3 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler ile devam edildi.

Olay, salı akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki Karasu Köprüsü'nde meydana geldi. Muş İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, iddiaya göre, Karasu Nehri'ndeki köprüden suya düştü. Yağmur'un düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Polis, jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ihbarla bölgeye gelirken, çalışma başlattı. Arama çalışmalarına 3'üncü günde de devam edilirken, Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 'kurbağa adam' ile Muş ve Van'daki AFAD arama- kurtarma, UMKE, itfaiye ekipleri de aramalara katıldı. Bölgede yoğun sis olmasına rağmen çalışmaların gün boyu devam edeceği belirtildi.Öte yandan Yağmur Özkan'ın ailesi, yakınları ve köylüler ise çalışmaları köprü üzerinden izlerken zaman zaman ekiplerin botlarını indirmesine yardım etti.


Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Güncel

Karasu Nehri, Salı, Lise, Muş, Güncel, Haberler

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