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Muş'ta lise öğrencileri sinema ile buluşturuluyor

AA, Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta lise öğrencileri sinema ile buluşturuluyor

Muş Belediyesi düzenlediği etkinlikler kapsamında lise öğrencilerini sinema ile buluşturuyor.

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi düzenlediği etkinlikler kapsamında lise öğrencilerini sinema ile buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, bir haftada 3 bin öğrencinin sinema ile buluşturulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, bir alış veriş merkezindeki etkinlikte Nizamülmülk İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile film izledi.

Asya, belediye olarak her kesimi kapsayan faaliyetler icra etmeye çalıştıklarını belirtti.

Kentin imarı ve inşasının yanında sosyal ve kültürel etkinlikler da gerçekleştirdiklerini aktaran Asya, "Bugün de yarınlarımızın umudu siz kıymetli gençlerimize yönelik sinema etkinliği yaptık. Sizleri sinema ile buluşturduk. Bir hafta boyunca 3 bin lise öğrencisi kardeşimizi burada ağırlayacağız. Umarım keyif alırsınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Geleceğiniz güzel olsun. Bizler sizlerin mutluluğu için hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Nizâmülmülk, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Haberler

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