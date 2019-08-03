Muş'ta kentsel dönüşüm çalışmaları

Muş'ta, 1988'de kale ve dere mahallesinde meydana gelen heyelan sonrası yapılan "Beyaz Bloklar" kentsel dönüşüm kapsamına alınarak çalışma başlatıldı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, konu ile ilgili açıklamasında, Zafer Mahallesi Sarı ve Beyaz bloklar olarak bilinen mıntıkada uzun süredir bir imar revizyonu çalışması yürüttüklerini belirtti.

Başkan Asya, şunları kaydetti:

"En son teknik ve imar komisyonu ile meclisin oy birliğiyle yaptığı çalışmalar neticesinde şu anda söz konusu mıntıkada kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri için evler yapılıyor. Şehrin her tarafında kat yüksekliği 6 olarak sınırlı tutmuşken, buradaki imar revizyonu çerçevesinde geçen sene yaptığımız çalışmalar kapsamında zemin artı 7 kat olarak yapılması konusunda çalışması bitmiştir."

Kentsel dönmüş kapsamında, şu anda Beyaz Bloklar'da yıkım ve temel atma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Asya, şöyle devam etti:

"Bu bloklarda, kentsel dönüşüm kapsamında vatandaş ile müteahhit firma arasında anlaşma sağlandı. Daha önce 65 metrekarelik yapılan ve oturulmaz durumda olan blokların 140 metre kare olarak yapımına başlandı. Sosyal alanlar, yeşil alanlar, ibadet alanları ve yürüyüş alanları olan çok daha modern bir kentleşme yapılacak. Daha sağlıklı ve daha konforlu bir mahalle oluşturacağız."

Zafer Mahallesi Muhtarı Buryettin Alkan da uzun süredir vatandaşın mağdur olduğunu ve sorunun çözülmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Alkan, aynı noktadaki Sarı Bloklar'ın da kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA