Muş'ta katma değeri yüksek ürünlerin ekimi için çalışma başlatıldı
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Muş'ta katma değeri yüksek ürünlerin ekimi için çalışma başlatıldı

Muş'ta katma değeri yüksek ürünlerin ekimi için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş Alparslan Üniversitesi, (MŞÜ) katma değeri yüksek ürünlerin ekilmesi için çalışma başlattı.

Muş Alparslan Üniversitesi, (MŞÜ) katma değeri yüksek ürünlerin ekilmesi için çalışma başlattı.

MŞÜ Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, yaptığı açıklamada, yem ve tarım bitkileri üzerine deneme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Toprak ve iklime uygun ürünleri tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Ekonomiye katma değer katacak alternatif bitki çeşitleri ve yüksek verimli ürünlerin bölge çiftçilerine kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda deneme amaçlı ektiğimiz ürünlerin takibini yapıyoruz. Önemli tarım ürünlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Fakültemizin yapmış olduğu deneme çalışmaların neticesinde çiftçilerimizi bilgilendirerek, yönlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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