Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması sürüyor

MUŞ (AA) - Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 "kurbağa adam" ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma, UMKE, itfaiye ekipleri nehrin bulunduğu bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp kızın 4. günü olduğunu söyledi.

Emniyet, AFAD, jandarma ve çevre illerden gelen ekiplerle arama tarama faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İnşallah sevindirici bir haber vermeye çalışacağız. Tabii geniş bir havza, 4 kilometre tarandı, 3 kilometre daha taranıyor. Karasu Nehri'nden sonra Murat Nehri'nin içi de taranacak. Burada hem dron hem botlarla hem de dalgıçlar tarama yapıyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah buluruz."

Vali Gündüzöz daha sonra olay yerinde bekleyen kızın babası Necmettin Özkan'ı teskin etti.

Şimdiye kadar arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere teşekkür eden baba Özkan, bir an önce kızının bulunması temennisinde bulundu.