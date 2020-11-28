Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı
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Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

28.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:54
Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

Muş'ta kırsal alanda koyun otlatırken kar yağışına yakalanan çobanlar hayvanlanı yerleşim alanlarına götürdü.

Muş'ta kırsal alanda koyun otlatırken kar yağışına yakalanan çobanlar hayvanlanı yerleşim alanlarına götürdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Bozbulut ve Nadaslık köyleri kırsalında koyun otlatırken yağışa yakalanan çobanlar sürüleri yerleşim yerine indirmek zorunda kaldı.

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Çobanlardan Adem Sayılgan, kar yağışının merada bulunduğu sırada başladığını söyleyerek, "Merada sabah hava güzeldi. Sonra kar yağmaya başladı ve fırtına etkili oldu. Hayvanlar olduğu yerde durdu. Biz de ısınmak için ateş yaktık." dedi.

Kerem Koç da koyunları kar ve tipi nedeniyle köye götürmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Muş'ta artık kış mevsimi başladı. Eğer kar böyle devam ederse, bundan sonra hayvanlarımıza ahırlarda yem vermek zorunda kalacağız."diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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