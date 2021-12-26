Muş'un yükseklerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu

MUŞ (DHA) - MUŞ'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığını 3-4 metreyi bulduğu ve tüneli andıran Üçevler Grup Köy Yolu'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Muş'ta 'Kar Kaplanları' olarak adlandırılan İl Özel İdaresi'nin karla mücadele timleri, kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar, bölgede kar kalınlığının 3-4 metreye kadar yükseldiğini, ekiplerin son yerleşim yerine ulaşana kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.