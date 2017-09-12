Muş'ta Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Muş'ta düğüne giden kamyonetin takla atması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Muş'ta düğüne giden kamyonetin takla atması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırköy beldesinde düğüne giden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada kamyonette bulunan Selami Çelimli hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi de, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.