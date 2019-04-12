Muş'ta İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 7'si Öğrenci, 11 Yaralı

MUŞ'un Varto ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7'si lise öğrencisi 11 kişi yaralandı. Otomobillerden birisi ise yanarak kül oldu.

Kaza, saat 17.00 sularında Varto-Hınıs karayolu üzerinde bulunan Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Hınıs istikametine giden Eren Demir yönetimindeki 52 AJ 710 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Türhan yönetimindeki 23 LT 307 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Türhan ile otomobilinde bulunan Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi, Muş Spor Lisesi ve Varto Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Kader Özdemir, Busecan Özdemir, Ayten Özdemir, Berçem Öztürk, Berivan Türhan, Gamze Türhan, Serap Karakaş ile diğer otomobildeki Eren Demir, Mecbure Demir, Ayfer Yiğit yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Varto ve Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası 23 LT 307 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Varto

Kaynak: DHA