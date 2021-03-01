Muş'ta gençler, belediye bünyesindeki kurslarda geleceğe hazırlanıyor

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evlerindeki kurslarda öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

Kentin farklı noktalardaki Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evleri'nde açılan kurslara katılan öğrencilere, öğretmenler tarafından ücretsiz eğitim veriliyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine, belediye olarak kentin genelinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşları ihya edecek sosyal faaliyetleri de aksatmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evleri'nde sosyal projelerle her alanda vatandaşların beklentilerini karşılamaya devam ettiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Hizmet veren 5 bilgi ve kültür evlerimizde çok sayıda kurslarımız devam ediyor. Özellikle gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimiz tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize gerek matematik ve gerekse diğer dersler noktasında katkı sunmakta. Her bir öğrencimiz için geniş kapsamlı eğitim programı işleniyor. Burada ders çalışıp tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz var. Bu bizim için sevindiricidir. Bilgi evlerimizde aynı zamanda kütüphanede hizmet vermektedir."

Muratpaşa Bilgi Evi'nde görev yapan fizik öğretmeni Ercan Toplu da kurslara KPSS'ye hazırlanan ve şu anda TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan gençlerin geldiğini dile getirerek, "Kovid-19 nedeniyle dershaneye gidemeyen, sorusunu çözemeyen buraya gelip soru çözüyor ayrıca onlara çay ve kahve ikramında da bulunuyoruz." diye konuştu

Onikinci sınıf öğrencisi Meryem Taş ise sınavlara hazırlandığını belirterek, "Bilgi evi bizim için çok yararlı. Buradan öğretmenler zorlandığım sorularda yardımcı oluyorlar. Sıcak sessiz bir ortamda ders çalışıyoruz. Kütüphanede istediğimiz kitabı bulabiliyoruz. Kendi mahallemizde olduğu için gidip gelmek çok kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım