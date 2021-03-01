Muş'ta gençler, belediye bünyesindeki kurslarda geleceğe hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş'ta gençler, belediye bünyesindeki kurslarda geleceğe hazırlanıyor

01.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:50
Muş'ta gençler, belediye bünyesindeki kurslarda geleceğe hazırlanıyor

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evlerindeki kurslarda öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evlerindeki kurslarda öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

Kentin farklı noktalardaki Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evleri'nde açılan kurslara katılan öğrencilere, öğretmenler tarafından ücretsiz eğitim veriliyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine, belediye olarak kentin genelinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşları ihya edecek sosyal faaliyetleri de aksatmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evleri'nde sosyal projelerle her alanda vatandaşların beklentilerini karşılamaya devam ettiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Hizmet veren 5 bilgi ve kültür evlerimizde çok sayıda kurslarımız devam ediyor. Özellikle gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimiz tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize gerek matematik ve gerekse diğer dersler noktasında katkı sunmakta. Her bir öğrencimiz için geniş kapsamlı eğitim programı işleniyor. Burada ders çalışıp tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz var. Bu bizim için sevindiricidir. Bilgi evlerimizde aynı zamanda kütüphanede hizmet vermektedir."

Muratpaşa Bilgi Evi'nde görev yapan fizik öğretmeni Ercan Toplu da kurslara KPSS'ye hazırlanan ve şu anda TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan gençlerin geldiğini dile getirerek, "Kovid-19 nedeniyle dershaneye gidemeyen, sorusunu çözemeyen buraya gelip soru çözüyor ayrıca onlara çay ve kahve ikramında da bulunuyoruz." diye konuştu

Onikinci sınıf öğrencisi Meryem Taş ise sınavlara hazırlandığını belirterek, "Bilgi evi bizim için çok yararlı. Buradan öğretmenler zorlandığım sorularda yardımcı oluyorlar. Sıcak sessiz bir ortamda ders çalışıyoruz. Kütüphanede istediğimiz kitabı bulabiliyoruz. Kendi mahallemizde olduğu için gidip gelmek çok kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta gençler, belediye bünyesindeki kurslarda geleceğe hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:02:12. #1.14#
title