Evi hasar gören aile yardım bekliyor
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Evi hasar gören aile yardım bekliyor

03.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:10

Muş'un Konukbekler beldesine bağlı Yeroluk Mahallesi'nde evlerinde depremler nedeniyle hasar gören Güler ailesi, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Muş'un Konukbekler beldesine bağlı Yeroluk Mahallesi'nde evlerinde depremler nedeniyle hasar gören Güler ailesi, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Necat Güler, eşi ve çocuklarıyla yaşadıkları tek katlı evin duvarlarında depremler nedeniyle büyük çatlakların oluştuğunu söyledi.

İmkanları olmadığı için evi onaramadıklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Elazığ ve Korkut ilçesinde meydana genel depremlerde evimin birçok duvarında büyük çatlaklar oluştu. Her taraftan rüzgar esiyor. Bez koyarak önlemeye çalışıyoruz. Şu anda hepimiz bir odaya sığınmış durumdayız. 4 çocuğum okuyor ders çalışamıyor. Evimiz her an üzerimize yıkılacak diye korku içinde yaşıyoruz. Devletimiz ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. AFAD raporunda evi kısa sürede boşaltmam gerektiği yazıyor."

Güler'in eşi Hasibe Güler de evde çocuklarıyla korku içinde yaşadıklarını ifade ederek, hayırsevererin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

Evi hasar gören aile yardım bekliyor
Evi hasar gören aile yardım bekliyor
Evi hasar gören aile yardım bekliyor
Evi hasar gören aile yardım bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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