Muş'ta Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Muş'ta, 16-21 Eylül tarihleri arasında bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.



VEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Onarım, Bakım ve Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Çalışmaları' kapsamında bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi. İlk olarak 16 Eylül 2017 günü 09.00-18.00 saatleri arasında merkeze bağlı Tandoğan Çay Mahallesi ile Harman köyü ile Malazgirt ilçesine Bağlı Beypınar Ağılbaşı köyünde kesinti olacağını belirtilen açıklamada, "16-17-18-19 ve 20 Eylül 2017 tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle Varto ilçesine bağlı Yukarı Sarıöğütler, Boylu, Yeni Mahalle, Mutluca mezrası Çayıryolu, Kayadelen, Başkent köyü ve mezraları, Görgü, Çaltılı, Koçyatağı köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 17 Eylül 2017 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle merkez ilçeye bağlı Kıyık köyünde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 18-20 ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle merkez ilçeye bağlı Güzeltepe köyü ile Karaağaç beldesi Çubuklu Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 18 Eylül 2017 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe, Konutlar mezrası, Doğantaş, Akalın, Koçali köyünde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 19 Eylül 2017 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle merkez ilçeye bağlı Savaşçılar köyünde, Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya köyü ve mezralarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 20 Eylül 2017 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında şebeke bakım onarım çalışması nedeniyle merkez ilçeye bağlı Mercimekkale köyü, Bulanık ilçesine bağlı Sultanlı köyü ve Boztaş mezrasında programlı elektrik kesintisi olacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ