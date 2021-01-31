Muş'ta ekipler kapalı yolları açmak için dondurucu soğukta karla mücadele ediyor
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Muş'ta ekipler kapalı yolları açmak için dondurucu soğukta karla mücadele ediyor

31.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:48
Muş'ta ekipler kapalı yolları açmak için dondurucu soğukta karla mücadele ediyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı bölgelerde kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı bölgelerde kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle, birçok köy yoluna ulaşımın sağlanamadığı kentte, Muş-Mutki kara yolu da geçen hafta kapandı.

Yolun açılması için çalışma başlatan Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen gece gündüz mesai yapıyor.

Ekip Şefi İdris Kaya, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta önce kapanan Muş-Mutki kara yolunda zorlu şartlara rağmen çalışma yürüttüklerini söyledi.

Son günlerde yoğun kar dolayısıyla yolların sürekli kapandığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmak için yaklaşık bir haftadan beri bölgede eksi 30 derecede karla mücadele çalışmasını yürütüyoruz. 3 iş makinesiyle yolu ulaşıma açıyoruz. Burası 2 bin 500 rakımlı olduğundan dolayı tipi hemen kapatıyor. Yolu açık tutmak için sürekli burada çalışma yapıyoruz. Kar kalınlığı yer yer 3 metre civarında. Zor koşullarda görev yapıyoruz. Tek derdimiz devletimizin verdiği imkanlarla vatandaşın ulaşımını sağlamak."

Kepçe operatörü Nedim Gök ise ekip olarak yolu açık tutmak için mücadele verdiklerini ifade ederek, "Fırtına, açtığımız yolu hemen dolduruyor. Bölgede çok sayıda köy var. Orada yaşayanların mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 18 kilometre uzunluğundaki yolda yaklaşık bir haftadır karla mücadele ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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