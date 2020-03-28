MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM
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Koronavirüs, Muş, Güncel

MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM

MUŞ'taki bir eczane koronavirüs nedeniyle müşterileri ile arasına branda çekti.

28.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:15
MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM

MUŞ'taki bir eczane koronavirüs nedeniyle müşterileri ile arasına branda çekti. Brandalı korunma sistemini olumlu bulan müşteriler, herkesin önlem almasını istedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüse karşı Muş'ta da vatandaşlar çeşitli önlemler alıyor. Kent merkezindeki Yukarı Çarşı mevkiinde bulunan eczanede ilaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm şeffaf branda ile korumaya alındı. Branda ile müşterilerle temas engellenirken, açılan 2 küçük pencere ile ilaç ve para alışverişi yapılıyor.

Branda ile koruma tedbiri oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Eczacı Ali Sönmez, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza evde kalmalarını rica ediyoruz. Evde kalma durumunda olmayan, hasta olan, eczaneye gelmek zorunda kalan insanlar için de eczane içerisinde temas konusunda, bir birlerine yaklaşmama konusunda özellikle uyarıyoruz. Bizlerde bu kapsamda eczanemize bir koruma yöntemi getirdik. Böylece hasta hem ilaca temas etmemiş olacak, hem de personelle temasa minimum düzeye indirecek. Böylece ilaç ve tedavi hizmetini alıp, evine gidecek. Vatandaşlarımızın sadece birilerinin uyarılarına gerek kalmadan, temassızlık meselesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mecburi kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, gün içerisinde el ve ağız temizliğine, hijyenine dikkat etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Eczaneden ilaç almaya gelen vatandaşlardan Emir Aydın ise, "Vatandaş olarak eczaneye geldiğimiz zaman gördüğüm tablo karşısında çok mutlu olduğum. Bugünümüzde koronavirüsünün bizlere verdiği zararın önüne ancak böyle geçmeye çalışıyoruz. Lütfen evimizde kalalım, bunun bizler için yararı çok fazla ve lütfen olayın ciddiyetine varalım" dedi.

MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM

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