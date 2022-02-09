MUŞ (İHA) - Muşlu annelerin dondurucu soğukta evlat nöbeti

MUŞ Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin oturma eylemi devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Parti binası önüne gelen anneler, 43'üncü haftada da oturma eylemine katıldı. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

"Yeter analar ağladı"

7 yıldır oğlu Ersin Koçhan'dan haber alamadığını anlatan annelerden Ayten Koçhan, "Yeter yavrum dönün, gelin teslim olun. Yeter analar ağladı. HDP'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı kullanıyorlar. Çocuklarımız gelip teslim olsunlar. Bu kış günü soğuk demeden, kar demeden burada bekleyeceğiz. Bir çocuk dağda kalana kadar biz burada bekleyeceğiz" dedi.

Baba Şemsettin Özcan ise 43 haftadan bu yana HDP önünde eyleme devam ettiklerini belirterek, "HDP'nin önünde çocuğumu HDP'lilerden istiyorum. HDP Kürt'ü savunduğunu söylüyor. Kürt'ü nerede savunuyorsunuz? Kürt'ü savunacaksanız gelin burada benim çocuğumu da savunun. Bu Kürt davası değil mi? HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor, PKK'da Amerika'ya veriyor. Bize bir bayrak yeter, ikinci bayrak istemiyoruz. Polis, asker sana karışmaz oğlum geri gel. Devlete teslim ol. Sesimizi duyuyorsan hemen gel. Asker, polis bizim kardeşimiz. HDP'lilerin çocukları çok güzel yerlerde okuyor, bizim çocuklarımızı da dağ başına götürüyorlar" diye konuştu.