Muş'ta Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı
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Muş'ta Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı

03.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:34
Muş'ta Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı

Muş'ta Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel Başkanlığında Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Muş'ta Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel Başkanlığında Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

AFAD Afet Yönetim Merkezinde düzenlene programda konuşan Vali Yardımcısı Demirel, deprem haftası münasebetiyle ülke genelinde bir takım etkinlikler yapıldığını söyledi.

2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini aktaran Demirel, vatandaşlara afet eğitimi verilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As ise depremlerin hem can hem de mal kaybına yol açtığını belitti.

Kentte 140 bin kişiye afetle mücadele eğitimi verdiklerini ifade eden As, eğitim seferberliği başlattıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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