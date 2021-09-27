Muş'ta AFAD gönüllülerine 2 bin 645 rakımda arama kurtarma eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum ( Afad ) Muş İl Müdürlüğünce, gönüllülere 2645 rakımlı Kurtik Dağı'nda arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğü personelince, kent merkezine 8 kilometre mesafedeki dağda katılımcılara intikal, ip bağlama, düğüm, yüksek bağlama konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, düzenlenen eğitimin faydalı geçtiğini belirterek bu tür eğitimlerin AFAD gönüllüleri için önemli olduğunu vurguladı.

Muş Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü Emin Rençber de eğitimle gönüllülerde afet yerine intikal bilinci oluşturup sahada hafif kurtarma ve ip bağlama tekniklerini uygulamalı gösterdiklerini söyledi.

Eğitimlerin verimli geçtiğini aktaran Rençber, gönüllülerin afetle mücadelede ekiplerin en önemli yardımcılarından olduğunu kaydetti.

Eğitime AFAD İl Müdür Vekili Mehmet Mutlu, İyileştirme Şube Müdürü Ramazan Aktaş, AFAD-Sen Genel Başkan Yardımcısı Doğan Sarıçayır ve Arama Kurtarma Teknisyeni Bilal Tüfenk ile gönüller katıldı.