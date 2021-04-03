Muş'ta, 50 kutu botoks serumu ele geçirildi
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Muş'ta, 50 kutu botoks serumu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel
Muş'ta, 50 kutu botoks serumu ele geçirildi

MUŞ'ta, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirildi.

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MUŞ'ta, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilaç kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Polis ekipleri, araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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