Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı
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Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı

12.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:48
Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı

Muş'un Varto ilçesinde 2015 yılında bir teröristin gömülmesi sırasında jandarma ekiplerine taşlı sopalı saldırdığı tespit edilen terör örgütüne müzahir 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Muş'un Varto ilçesinde 2015 yılında bir teröristin gömülmesi sırasında jandarma ekiplerine taşlı sopalı saldırdığı tespit edilen terör örgütüne müzahir 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2015 tarihinde Bingöl ili Adaklı kırsalında BTÖ mensupları tarafından iç hesaplaşma sonucu öldürülen Agit Kop (K) Fehmi Yılmaz'ın cenazesinin ailesinin yaşamakta olduğu köy yerine BTÖ mensupları tarafından götürüldüğü ifade edildi.

Teröristin Varto ilçesi Kolan köyündeki sözde terörist mezarlığına gömülmek istenmesi üzerine 22 Mayıs 2015 saat 14.00 sıralarında Varto-Bulanık karayolu Yurttutan köyü bölgesinde karayolunu trafiğe kapatan güvenlik güçlerine "kendilerine izin verilmemesini bahane ederek" bir kısmının yüzü maskeli şahıs olmak üzere yaklaşık 1000 kişilik terör örgütüne müzahir grup tarafından taşlı/sopalı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Olayın ardından Muş ili Bulanık ilçesi ile Varto ilçesinde 08 Aralık 2020 tarihinde eş zamanlı olarak 9 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler 11 Aralık 2020 tarihinde Varto Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiştir. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 5'i tutuklanmış, 4 kişi ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca, 1 şüpheli şahsın ise açık mahkeme dosyasına ihbar olarak suç dosyası gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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