Muş'ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü - Haberler
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Muş'ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü

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Muş'ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı, Yukarıyongalı köyünü kara gömdü.

MUŞ (İHA) - Muş'ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü

MUŞ - Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı, Yukarıyongalı köyünü kara gömdü.

Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü, akşam etkili olan yağışla kar altında kaldı. İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.

"Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda"

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, 2 günden bu yana kar yağışının devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığını anlatan Omur, "çatılardan düşen karlarla kapıların önünde bir metreyi aşan kar kütleleri var. Biz kapıların önünü açarak evlere gitmeye çalışıyoruz. İş makinesinin giremediği yerleri küreklerle, ellerle açıyoruz. 6 aya yakın kar altında kalıyoruz. Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş" dedi.

Karı eğlenceye dönüştüren çocuklardan İsa Özçelik ise "köyümüzde çok fazla kar yağıyor. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz. Bu yıl mevsimin ilk karında eğleniyoruz" diye konuştu.

Muş'ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü

Muş'ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü

Muş'ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü

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