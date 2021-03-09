Muş Ovası'nda kardelen güzelliği

MUŞ'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, çiçek açtı. Karlı dağlara karşı Muş Ovası'nı adeta beyaza bürüyen kardelenleri fotoğraflayan sanatçılar, "Anlatılması mümkün olmayan bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, insanların beğenisine sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla birlikte boy gösteren kardelenler, baharı müjdeliyor. Muş Ovasını adeta beyaza bürüyen kardelenler, fotoğraf sanatçıları ve vatandaşın ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan ve kentin dağlarındaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü ile birleşince doyumsuz bir manzara sunan kardelenlerin eşsiz güzelliği, fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

Şehrin ovasında karların erimesiyle birlikte boy gösteren çiğdem ve kardelen çiçeklerini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, "Muş ilimizde bu yıl fazlasıyla kar yağdı. Karların erimesinin ardından çıkan çiğdem ve kardelen çiçeklerini bizler doğa fotoğrafçıları olarak çekmeye geldik. Çektiğimiz bu fotoğraflarla ilimizin tanıtımına katkı bulunmaya çalışıyoruz. İlimizin dağlarında kar, ovasında ise çiçekler var. Anlatılması mümkün olmayan bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, insanların beğenisine sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kentin dağlarında metreleri aşkın kar yığınlarının olduğunu, ovasında ise bahar mevsiminin müjdecisi çiğdem ve kardelen çiçeklerinin açtığını belirten bir diğer fotoğraf sanatçısı Selim Aksoy ise, bir birinden güzel fotoğraf karelerini kayda aldıklarını söyledi.

Ayrıca, kardelen çiçeklerini kardeşi ile toplayan Elif Mutlu da, "Bu yıl çok kar yağışı oldu. Karların erimesiyle birlikte bizlerde kardelen çiçeklerini toplamaya geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL