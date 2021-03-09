Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş Ovası'nda kardelen güzelliği

09.03.2021 08:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:36
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği

MUŞ'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, çiçek açtı.

MUŞ'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, çiçek açtı. Karlı dağlara karşı Muş Ovası'nı adeta beyaza bürüyen kardelenleri fotoğraflayan sanatçılar, "Anlatılması mümkün olmayan bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, insanların beğenisine sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla birlikte boy gösteren kardelenler, baharı müjdeliyor. Muş Ovasını adeta beyaza bürüyen kardelenler, fotoğraf sanatçıları ve vatandaşın ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan ve kentin dağlarındaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü ile birleşince doyumsuz bir manzara sunan kardelenlerin eşsiz güzelliği, fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

Şehrin ovasında karların erimesiyle birlikte boy gösteren çiğdem ve kardelen çiçeklerini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, "Muş ilimizde bu yıl fazlasıyla kar yağdı. Karların erimesinin ardından çıkan çiğdem ve kardelen çiçeklerini bizler doğa fotoğrafçıları olarak çekmeye geldik. Çektiğimiz bu fotoğraflarla ilimizin tanıtımına katkı bulunmaya çalışıyoruz. İlimizin dağlarında kar, ovasında ise çiçekler var. Anlatılması mümkün olmayan bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, insanların beğenisine sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kentin dağlarında metreleri aşkın kar yığınlarının olduğunu, ovasında ise bahar mevsiminin müjdecisi çiğdem ve kardelen çiçeklerinin açtığını belirten bir diğer fotoğraf sanatçısı Selim Aksoy ise, bir birinden güzel fotoğraf karelerini kayda aldıklarını söyledi.

Ayrıca, kardelen çiçeklerini kardeşi ile toplayan Elif Mutlu da, "Bu yıl çok kar yağışı oldu. Karların erimesiyle birlikte bizlerde kardelen çiçeklerini toplamaya geldik" dedi.

Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği
Muş Ovası'nda kardelen güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Caner Erkin Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Salih Ayhan Osman Erbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş Ovası'nda kardelen güzelliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 08:36:15. #1.15#
title