Muş öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi

11.10.2019 09:42

Öğrenci ve öğretmenler, beldeyi baştan sona temizledi

Muş merkeze bağlı Konukbekler Beldesi'ndeki öğrenciler, 'değerler eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile öğretmenlerinin eşliğinde beldelerini baştan sona temizledi. Eğlenerek çevreyi temizleyen ve adeta birbirleriyle yarışan öğrenci ile öğretmenler, yaklaşık 50 poşet çöp topladı.

Muş'a 30 kilometre uzaklıktaki Konukbekler Beldesi'ndeki Konukbekler İlk ve Ortaokulu, 'değerler eğitimi' kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği çöp poşetleriyle belde sokaklarına gitti. 400'ü aşkın öğrenci, öğretmenleriyle birlikte cadde ve sokaklardaki çöpleri tek tek topladı. Birbirleriyle yarışır gibi cadde ve sokakları gezen öğrenciler, sigara izmaritinden naylon poşete ve gıda ambalajına varana kadar 50 poşet çöp topladı. Öğrencilerin topladıkları çöpler, Konukbekler Belediyesi'ne ait araca konularak belde çöplüğüne götürüldü.

Konukbekler Belde Belediyesi Başkanı Bahri Fırat, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek ikramda bulundu. Konukbekler İlk ve Ortaokulu Müdürü Hikmet Yıldız, 'Öğrenci, idareci ve öğretmenleriyle birlikte değerler eğitimi kapsamında çocuklarımızla, temizlik projesi kapsamında beldemizi temizledik. Amacımız çocuklarımıza temizlik alışkanlığını kazandırmak, temiz bir çevre bırakmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Öğrencileriyle çöp toplayan öğretmenlerden İlhan İpek ise, 'Ellerimizdeki çöp poşetleriyle, beldemizdeki çöpleri topladık. Toplanan çöpleri, Konukbekler Belde Belediyesi önüne getirerek, çöp aracına teslim ettik diye konuştu.

Konukbekler Ortaokulu öğrencilerinden Berfin Kaya da, çevre temizliğinin önemine dikkat çekti ve herkesi çevre temizliğine dikkat etmeye çağırdı.

Kaynak: DHA