Muş Ovası kıpkırmızı
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Muş Ovası kıpkırmızı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ Ovası, baharın gelişiyle birlikte açan lalelerle kırmızıya büründü.

MUŞ Ovası, baharın gelişiyle birlikte açan lalelerle kırmızıya büründü. Yaklaşık 15 günlük ömrü olan laleler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük ovalarından Muş Ovası, açan laleler nedeniyle kırmızıya büründü. 15 günlük ömürleri olan laleler, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Soğanlarının toplanması ve taşınması yasak olan laleler, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğasever ve fotoğraf sanatçıları, karlı dağların manzarası eşliğinde lalelerin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise laleler arasında koşmanın mutluluğunu yaşadı.

Açık hava stüdyoya dönüşen lale tarlasında birbirinden güzel fotoğraflar çekilen Oylum Çavdar, "Muş'ta sert ve çetin geçen bir kış mevsimi yaşandı. Kar ne zaman eriyecek derken, Muş Ovası art arda açan lalelerle kıpkırmızıya büründü. Bende ilk defa doğal olarak yetişmiş bir lale tarlası görüyorum. Çok güzel bir duygu, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Fotoğraflar çekiyoruz, fotoğraflar çekiliyoruz. Harika bir duygu ve burası çok güzel" diye konuştu.Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir ise, "Kırmızı laleler, Muş Ovası'nı bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kırmızıya bürüdü. Biz fotoğraf sanatçıları, ilimizin simgesi olan lalelerimizin fotoğraflarını çekerek, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp, Muş'un tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte bölgeye gelen Ekrem Bayraktar da, "İlkbahar mevsiminde Muş lalelerinin ömrü 15 gün. Biz de bu günleri kaçırmamak için lale tarlasına gelip gezmek, fotoğraf çekmek istedik. Etraf kıpkırmızı ve çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu manzarayı herkesin görmesini isteriz" ifadelerini kullandı.


Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı
Muş Ovası kıpkırmızı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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