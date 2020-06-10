MUŞ BERİVANLARIN ATLI FAYTONLARLA SÜT SAĞIM YOLCULUĞU
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MUŞ BERİVANLARIN ATLI FAYTONLARLA SÜT SAĞIM YOLCULUĞU

MUŞ'da süt sağımı yaptıkları için 'berivan' ismi verilen kadınların yayla mesaisi başladı.

10.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:12

MUŞ'da süt sağımı yaptıkları için 'berivan' ismi verilen kadınların yayla mesaisi başladı. Berivanlar, küçükbaş hayvanların sağımı için günde iki kez atlı faytonlarla yayla yolculuğu yapıyor.

Muş'ta havaların ısınmasından sonra köylüler hayvanlarını daha serin olan yaylalara çıkardı. Yaz süresince yaylada kalan hayvanların sağımını yapan berivanlargünlük sağımlarını köylerde kalan berivanlar yapıyor. Merkeze bağlı Düzkışla Beldesi'nde de berivanlar, yüksek rakımlı yaylalarda otlayan koyunların sağımı için günde iki defa atlı faytonlarla yolculuk yapıyor. Sabah evlerindeki işleri halleden berivanlar, saat 11.00'de kendileri için ayrılan atlı faytonlara binerek yaylaya gidiyor. Berivanlar, koyun ve keçilerden sağdıkları sütü yine arabaya yükleyerek evlerine getiriyor. Kadınlar süt sağım işlemini aynı gün bir de saat 17.00'de yapıyor.

Hava sıcak olduğu için ulaşımı faytonlarla yaptıklarını söyleyen berivanlardan Leyla Ataman, çocuklarını da süt sağımı için yaylaya götürdüklerini belirtti. Günde iki kez sağım yaptıkları hayvanlardan aldıkları sütleri eve götürdüklerini anlatan Ataman, " Sağımdan elde ettiğimiz süt ile peynirimizi, yoğurdumuzu, kaymağımızı yapıyoruz. Çocuklarımızla beraber çok güzel geçiyor zamanımız. Berivan olmak yorucu, şehir hayatı gibi değil. Şehir hayatında bir evini temizlersin, bir yemek yaparsın. Burada ise sabah 6'da kalkarsın, hava güzel, uykunu alırsın. Gün boyu ayaktasın, hayvanlarla uğraşıyorsun" dedi.

MUŞ BERİVANLARIN ATLI FAYTONLARLA SÜT SAĞIM YOLCULUĞU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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