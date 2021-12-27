Muş Belediye Başkanı Asya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Asya, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" adlı fotoğrafını seçen Asya, yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin saklandığı şehir" ve spor kategorisinde de Dmitriy Golubovich'in çektiği "Uçan Hollandalı" fotoğraflarına oy verdi.

Asya, her yıl düzenlenen Anadolu Ajansının Yılın Fotoğrafları oylamasında birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri kutlayan Asya, şöyle konuştu:

"Bir asrı aşkındır milli gurumuz olan, en sıkıntılı coğrafyalarda yaşamı, krizi, sporu, sanatı önceleyen Anadolu Ajansımızın 3 kategoride düzenlediği fotoğraf yarışmasında oy kullandık. Birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafları seçerken zorlandık. Beğendiğimiz fotoğraflar için oyumuzu kullandık. Anadolu Ajansımızın başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın her tarafında doğru haberi dinleyici ve izleyicilerine ulaştırıyor olmasının bir kez daha mutluluğunu yaşadık. Anadolu Ajansımıza başarılar diliyoruz."

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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