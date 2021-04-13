Muş AFAD İl Müdüründen Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Veysi As ve AFADSEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret etti.
Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Veysi As ve AFADSEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekbay, As ve Çelik'e belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İl Müdürü As, Pekbay'a acil durum çantası hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin