Muş AFAD İl Müdüründen Belediye Başkanı Pekbay'a ziyaret

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Veysi As ve AFADSEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret etti.