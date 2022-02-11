Mürted ne demek? Mürted kime denir? Mürted TDK kelime anlamı nedir? - Haberler
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Mürted ne demek? Mürted kime denir? Mürted TDK kelime anlamı nedir?

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Mürted ne demek? Mürted kime denir? Mürted TDK kelime anlamı nedir?

Mürted ne demek sorusu mürted kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mürted ne demek? Mürted kime denir? Mürted TDK kelime anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

Mürted kime denir yanıtı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ve çeşitli kaynaklara göre Mürted nedir sorusuna yanıt aradık. Mürted kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mürted ne demek? Mürted kime denir? Mürted TDK kelime anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

İslam'da dinden çıkma, irtidâd veya ridde, genellikle İslam'ı bir Müslüman'ın kendi isteğiyle terk etmesi olarak tanımlanır. Müslüman bir ailede doğan veya daha önce İslam'ı kabul etmiş olan bir kişinin dinini değiştirmesi ya da inancını bırakıp dinsiz olması İslam'dan çıkma eylemine girer.

İslam inancına göre dinden çıkan kimselere mürted denilmektedir.

Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan (kimse).

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