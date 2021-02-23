Mürşid Ağa Bağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Mürşid Ağa Bağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

23.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:29
Mürşid Ağa Bağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Mürşid Bağ, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Mürşid Ağa Bağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mürşid Ağa Bağ hayatı ve biyografisi nedir?

Mürşid Bağ, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Mürşid Ağa Bağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mürşid Ağa Bağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MÜRŞİD AĞA BAĞ KİMDİR?

Mürşid Bağ, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Devlet Konservatuvarı'ndan 1993 yılında mezun olmuştur. 2 yıl çalıştığı Şehir Tiyatroları'ndan kadro alamadığı için ayrılmak zorunda kalmıştır. Kısa bir süre Devlet okullarında Tiyatro Öğretmenliği yapmıştır. Televizyon ekranına ise Alıştık Artık adlı programla başlamış ve ardından Affet Bizi Hocam, Üvey Baba ve Kurt Kapanı adlı dizilerde rol almıştır.Daha sonra Kınalı Kar ve Mihrali dizisinde görev yapmıştır.2008 yılında ise Samanyolu TV'de yayınlanan Hakkını Helal Et dizisinde başrol oyuncusu olarak Murat karakterini canlandırmıştır.

Hakkını Helal Et Dizisinde My Name is Earl'nin başrol karakteri ile benzetildi. Bununla ilgili her yerde söylentiler dolaştı .Dizinin yapımcısı ise bunu sonradan fark ettiklerini söyledi. Kesinlikle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylediler.

Mürşid Bağ; oynadığı Yeşeren Düşler, Şeytan, Kurt Kapanı, Üvey Baba, Alıştık Artık, Mihrali gibi dizi ve sinema filmleri sayesinde tanınmıştır. Mihrali karakteri ile ilk olarak adını duyurmuştur. Ayrıca 7 Ocak 2011'de Türkiye'de vizyona giren Said Nursî'nin hayatının anlatıldığı Hür Adam filminde Said Nursî'yi canlandırmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

Hakkını Helal Et

Yeşeren Düşler

Yolun Sonu

Şeytan

Mihrali

Kumsaldaki İzler

Yaralı

Huzur Sokağı

Kınalı Kar (2002, Kanal D)

Sırlar Dünyası

Avcı (2001, Kanal D)

Sultan (2001, Star TV)

Günaydın İstanbul Kardeş (1998, atv)

Kuzgun (1999, Star TV)

Üvey Baba (1999, Star TV)

Kurt Kapanı(2000, TGRT)

Affet Bizi Hocam

Köpekler Adası

Sara ile Musa

Alıştık Artık

İz Peşinde

Hanım

Hür Adam

Eşrefpaşalılar

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