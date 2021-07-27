Murgul'daki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Murgul'daki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Murgul'daki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Murgul ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Murgul ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede 22 Temmuz'da meydana gelen selde akıntıya kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (40) arama çalışmaları sürüyor.

Murgul Çayı boyunca Borçka Baraj gölüne kadarki güzergahta yürütülen arama çalışmalarında, AFAD, JAK, PAK, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, UMKE ve itfaiye ekipleri görev alıyor.

Yaklaşık 12 kilometrelik alanı paylaşan ekipler, AFAD koordinesinde kıyı, dere içi ve baraj su havzasında dalış yaparak, su yüzeyinde de botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzeyi, selin akıntıyla getirdiği malzemelerle kaplı olan Murgul Çayı'ndaki çalışmaları kolaylaştırmak için iş makineleriyle aramanın yoğunlaştığı bölgelerdeki ağaç parçaları sudan çıkartılıyor.

Arama çalışmalarında 75 dalgıç ve kıyıda arama yapan 158 personelin yanı sıra 2 kadavra köpeği de görev alıyor.

Herhangi bir olumsuz duruma karşı 112 Acil Servis ekipleri bölgede hazır beklerken, Türk Kızılay görevlileri de içecek ve yiyecek dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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