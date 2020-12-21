Murda | Eh Baba Şarkı Sözleri

Murda, son yılların en iyi çıkış yapan rap sanatçılarından biri. Aslen Hollandalı olan Murda, Rapçi Ezhel ile yaptığı düet sonrası Türkiye'de çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Spotify'ın 2020'de en çok dinlenenler listesinde adı olan Murda'nın Eh Baba şarkısı ise en çok dinlenen parçalarından biri. İşte Murda - Eh Baba şarkı sözleri!

Rapçi Ezhel ile yaptığı "Aya" düeti sonrası tüm Türkiye'de büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Murda, aslen Hollandalı bir rap sanatçısı. Şarkılarında ve kliplerinde kullandığı otantik Türk manzaraları ve güzel sözleri sayesinde dijital platformda listelerden düşmeyen Murda Eh Baba şarkısı ile de büyük beğeni kazanıyor!

MURDA - EH BABA SÖZLERİ

Düşe kalka geldik buralara eh baba

Mahkum olmadık biz para pula eh baba

Küçük para elde koydum onu kenara

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Arabada vurdum attım sonra kenara

*** sardım yaktım sarstı beni kerata

Mamacita muy bonita dime merhaba

Gel ana, onu bana ver ana

Sa sa sa sa sallasana

Wavy shawty zıpla bende dalgalara

Ça ça ça ça çalkala ya

Attım parayı havaya sen yakala

Touchdown İstanbul

Shut down mami arabada car pool

Sonu yok bu gecenin

Koskoca şehir benim

Düşe kalka geldik buralara eh baba

Mahkum olmadık biz para pula eh baba

Küçük para elde koydum onu kenara

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip

Yeni chain yeni yıl yeni b*tch

Yeni para yeni mantram yenilik

Yendik bazen yenildik

Balmain kot Gucci kazak

Hayat serbest sana yasak

Gelip bana kafa tutacan sen

Var mı lan sende o t**ak?

Düşe kalka geldik buralara eh baba

Mahkum olmadık biz para pula eh baba

Küçük para elde koydum onu kenara

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt

Neler için düştük yollara biz eh baba

Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt

Neler için düştük yollara biz eh baba

MURDA KİMDİR?

Asıl adı Önder Doğan olan Murda, Hollandalı bir göçmen ailesinin oğludur. Amsterdam'da doğan Murda 36 yaşındadır. Anne ve babasının işleri nedeniyle çocukluğunun bir bölümünü İspanya ve Türkiye'de geçirmiştir. Hollandalı okul arkadaşları, gerçek ismini telafuz etmekte zorlandıkları için Önder Doğan'ı, "Türk" ya da "Murda Türk" diye çağırınca; o da sahne ismi olarak "Türk"ü kullanmaya karar vermiştir. Ancak okul dışında, "Türk" ismi farklı çağrışımlar yarattığı için, Önder Doğan, müzik piyasasında "Murda" adıyla devam etme kararı almış.