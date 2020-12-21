Murda | Eh Baba Şarkı Sözleri
Murda, son yılların en iyi çıkış yapan rap sanatçılarından biri. Aslen Hollandalı olan Murda, Rapçi Ezhel ile yaptığı düet sonrası Türkiye'de çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Spotify'ın 2020'de en çok dinlenenler listesinde adı olan Murda'nın Eh Baba şarkısı ise en çok dinlenen parçalarından biri. İşte Murda - Eh Baba şarkı sözleri!
Rapçi Ezhel ile yaptığı "Aya" düeti sonrası tüm Türkiye'de büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Murda, aslen Hollandalı bir rap sanatçısı. Şarkılarında ve kliplerinde kullandığı otantik Türk manzaraları ve güzel sözleri sayesinde dijital platformda listelerden düşmeyen Murda Eh Baba şarkısı ile de büyük beğeni kazanıyor!
MURDA - EH BABA SÖZLERİ
Düşe kalka geldik buralara eh baba
Mahkum olmadık biz para pula eh baba
Küçük para elde koydum onu kenara
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Arabada vurdum attım sonra kenara
*** sardım yaktım sarstı beni kerata
Mamacita muy bonita dime merhaba
Gel ana, onu bana ver ana
Sa sa sa sa sallasana
Wavy shawty zıpla bende dalgalara
Ça ça ça ça çalkala ya
Attım parayı havaya sen yakala
Touchdown İstanbul
Shut down mami arabada car pool
Sonu yok bu gecenin
Koskoca şehir benim
Düşe kalka geldik buralara eh baba
Mahkum olmadık biz para pula eh baba
Küçük para elde koydum onu kenara
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip
Yeni chain yeni yıl yeni b*tch
Yeni para yeni mantram yenilik
Yendik bazen yenildik
Balmain kot Gucci kazak
Hayat serbest sana yasak
Gelip bana kafa tutacan sen
Var mı lan sende o t**ak?
Düşe kalka geldik buralara eh baba
Mahkum olmadık biz para pula eh baba
Küçük para elde koydum onu kenara
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt
Neler için düştük yollara biz eh baba
Skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt, skuurt
Neler için düştük yollara biz eh baba
MURDA KİMDİR?
Asıl adı Önder Doğan olan Murda, Hollandalı bir göçmen ailesinin oğludur. Amsterdam'da doğan Murda 36 yaşındadır. Anne ve babasının işleri nedeniyle çocukluğunun bir bölümünü İspanya ve Türkiye'de geçirmiştir. Hollandalı okul arkadaşları, gerçek ismini telafuz etmekte zorlandıkları için Önder Doğan'ı, "Türk" ya da "Murda Türk" diye çağırınca; o da sahne ismi olarak "Türk"ü kullanmaya karar vermiştir. Ancak okul dışında, "Türk" ismi farklı çağrışımlar yarattığı için, Önder Doğan, müzik piyasasında "Murda" adıyla devam etme kararı almış.