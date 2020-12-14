Muratpaşa, Emin Sözen'i İzmir'e uğurladı

Muratpaşa Belediyesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen için veda etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nde 2014 yılında göreve başlayan ve son olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Emin Sözen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptı. Sözen için düzenlenen veda etkinliğine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve müdürlüğünü yaptığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün personeli katıldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, sosyal hizmetler alanında Türkiye'ye örnek, sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Bunu gerçekleştirmede Sözen'in büyük emekleri bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, "Çok büyük hizmetleri birlikte yaptığımız Sayın Emin Sözen, artık belediyemizin fahri, onursal sosyal hizmetler müdürü. Burada, birlikte yaptığımız işleri daha iyiye doğru taşıyarak daha gelişmişini, daha niteliklisini yapacağına inanıyorum. Kendisine önce mutluluklar, sonra başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Uysal'la birlikte veda pastası kesen Emin Sözen ise konuşma yapmanın çok zor olduğunu belirterek "Başkanımız Ümit Uysal'la birlikte Türkiye'ye örnek olacak ve her belediyenin takip edeceği çok önemli projeleri hayata geçirdik. Artık ulusal ve uluslararası projeler konusunda akla ilk gelen belediyelerden biri, hatta en önemlisi olduk" şeklinde konuştu. Sözen, Muratpaşa Belediyesi'nde görev yaptığı süre boyunca kendisine her anlamda destek olan başta Belediye Başkanı Ümit Uysal olmak üzere belediye meclis üyeleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı