Muratpaşa Belediyesi'nden Kısa Kısa

Muratpaşa Belediyesinin kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için hayata geçirdiği 'Mor Makas' projesinde ikinci aşama başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamına yönelik devam edecek olan ikinci aşamada 14 Kadın Zeytinköy Kadın Danışma Merkezinde güzellik uzmanlığı eğitimi alıyor.

Projenin ikinci aşaması, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odasıyla birlikte, kadınlarının meslek sahibi olmaları ve istihdam konuları üzerinde yürütülüyor. Kentin sosyo-kültürel imkanlarının kısıtlı bölgelerinden Yeşildere ve çevre mahallere yönelik çalışmalarını sürdüren Zeytinköy Kadın Danışma Merkezinde eğitim çalışmalarının başladığı projeyle, kadınlar üç aylık kursun ardından güzellik uzmanı sertifikası alacak.

-Başkan Uysal, Ressam Misman'ın sergisini inceledi

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Türk ressam Hayati Misman'ın çalışmalarını Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galerinin desteğiyle gerçekleşen serginin açılışı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezinde özel bir sanatçıyı ağırladıklarını, Misman'ın Türkiye'de kendini kabul ettirmiş sanatçılardan olduğunu vurguladı.

Sergi 3 Şubat'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Kaynak: AA