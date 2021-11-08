Murat Taylan kimdir? TELE 1 sunucusu Murat Taylan kaç yaşında, nereli? Murat Taylan hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Taylan hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Taylan kimdir? Murat Taylan kaç yaşında, nereli? Murat Taylan hayatı ve biyografisi!

MURAT TAYLAN KİMDİR?

Murat Taylan TELE 1 kanalında sabah haberler ini sunmaktadır. Radyoculuk geçmişi olan Taylan, haber sunuculuğu ile ekranlara geliyor. Murat Taylan hafta için 07.00-09.45 Tele1 TV'deGün Başlıyor programını sunuyor.

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