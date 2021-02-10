Murat Sancak kimdir? Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Murat Sancak Ethem Sancak'ın neyi oluyor?
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Murat Sancak kimdir? Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Murat Sancak Ethem Sancak'ın neyi oluyor?

10.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:17
Murat Sancak kimdir? Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Murat Sancak Ethem Sancak'ın neyi oluyor?

2 hafta önde, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Fakat, bugün yine sosyal medyada yaptığı açıklama ile Sancak, istifadan vazgeçtiğini ve başkanlığına devam edeceğini duyurdu. Bunun üzerine sosyal medyada Murat Sancak merak edildi. İşte detaylar...

TFF 1. Lig takımları arasında yer alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transfer dönemi içerisinde aldığı kararların eleştirilmesi üzerine 2 hafta önce sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Aradan geçen 2 haftanın ardından Başkan Murat Sancak, yine sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı ve istifasından vazgeçtiğini bildirdi. Bunun üzerine Murat Sancak kimdir? Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Murat Sancak Ethem Sancak'ın neyi oluyor? soruları gündeme geldi.

MURAT SANCAK KİMDİR?

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1970 yılında Siirt'in Çatılı ilçesinde dünyaya gelmiş Türk iş ve spor insanıdır. Murat Sancak 50 yaşındadır. Evli ve 6 çocuk babası olan Sancak, iş adamı ve spor insanı kimliğiyle tanınmaktadır. MT Holding, Paycore Holding Yönetim Kurulları Başkanlığı ile BMC Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmaktadır. 20 Ağustos 2015 yılında suikast girişimine uğramış olup aracına 20 kurşun isabet etmiştir, bu olayda korumaları yaralanırken kendisi yara almadan kurtulmuştur. 2014-2017 yılları arasında Star Medya'nın başkanlığını yürütmüştür.

2018 yılında Olağanüstü Kongre sonucunda Adana Demirspor Başkanlığına seçilmiştir ve görevine devam etmektedir.

MURAT SANCAK ETHEM SANCAK'IN NESİ OLUYOR?

Siirtli ve Arap asıllı Türk iş adamı Ethem Sancak, Murat Sancak'ın neyi oluyor sorusu sosyal medyada çok merak edilmektedir. Ethem Sancak, İş adamı Mesut Sancak'ın ağabeyidir. Adana Demirspor kulübünün başkanı Murat Sancak, Ethem Sancak'ın yeğenidir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:17:29. #1.14#
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