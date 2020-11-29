Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
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Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor

29.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:04

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında, 3'üncü denizaltı olan Murat Reis'in komuta kontrol sistemi Havelsan tarafından tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında, 3'üncü denizaltı olan Murat Reis'in komuta kontrol sistemi Havelsan tarafından tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında ilk iki denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan Havelsan, 3. denizaltı olan Murat Reis'in de komuta kontrol sisteminin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı.

Sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, REİS sınıfı denizaltı tedarik projesinin, uzun vadeli stratejik yetkinliklerini ülkeye kazandırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Proje kapsamında denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanılması, donanımların yerli olarak üretilmesi, özellikle komuta kontrol sistemlerinin tüm yazılım ve donanımlarına hakimiyetin milli firmalarımıza kazandırılması konularında birçok firmamız projede kendi sistemleri veya teknoloji transferinin yapıldığı taraf olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, Havelsan tarafından denizaltı savaş yönetim sisteminin bu proje kapsamında geliştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca 7'inci denizaltı diyebileceğimiz gerçek donanımlardan oluşan bir denizaltı komuta kontrol sistemi Havelsan'da konumlandırıldı. Bu sayede bu denizaltılarımıza yeni silah veya sensörlerin entegrasyonu gerekirse Havelsan tarafından komuta kontrol sisteminin yazılımları modifiye edilerek bu tesislerde gerçek donanımlar üzerinde test edilebilecek.

Denizaltılarımıza monte edilecek komuta kontrol sistemi donanımları, yine Havelsan'ımızda bulunan Sistem Entegrasyon Laboratuvarı'nda bir araya getirilerek yoğun testlerden geçiriliyor ve daha sonra gerçek ortamına monte edilmek üzere denizaltıların inşa edildiği Gölcük Tersane Komutanlığına gönderiliyor. Bu sevkiyat, projenin 3'üncü denizaltısı olan Murat Reis'in komuta kontrol sisteminin başarıyla tamamlanması sonrasında gerçekleşti. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Komuta kontrol sistemi

Komuta kontrol sistemi, akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği sistemler olarak biliniyor.

Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri, "denizaltıların beyni" olarak tanımlanıyor.

Deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılan ve potansiyelleri sebebiyle kuvvet çarpanı sayılan denizaltılar, operasyonel verimliliğini ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak komuta kontrol sistemlerine ihtiyaç duyuyor.

Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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