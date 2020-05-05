Murat Övüç, Nur Yerlitaş hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet para koyduğunu anlattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç, önceki akşam Instagram'da bir canlı yayına konuk oldu. Övüç, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"ÇANTAMA DEMET DEMET PARA KOYARDI"

Nur Yerlitaş sayesinde para kazandığını ifade eden Murat Övüç, şu ifadeleri kullandı: "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın. "

"OĞLUMA DOĞUM GÜNÜ YAPAMAMIŞ O BİZİ PASTANEYE GÖTÜRDÜ"

"Hayatımda ilk Louis Vuitton çantayı Nur Yerlitaş aldı. Oğluma param olmadığı için doğum günü yapamamıştım. Nur abla bizi pastaneye götürüp, 5 bin liralık alışveriş yaptı."