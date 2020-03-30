Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli?
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Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli?

Son günlerde paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç'un ilginç üslubu dünyanın en büyük dijital platformunun da dikkatini çekti. Peki, Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli?

30.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:36
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli?

Netflix Türkiye, son günlerin popüler sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımının ardından hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi. Yaşanan gelişme sonrası Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Doğum yeri: İstanbul'da doğumlu olan Murat Övüç aslen Van'lıdır

Eğitimi:Pertevniyal Lisesi sonrası, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mesleği: Tarot falı bakmakta, yaşam koçluğu yapmakta, sosyal medyada videolar paylaşmaktadır.

Murat Övüç1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli?

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Murat Övüç kimdir? Murat Övüç mesleği ne? Murat Övüç kaç yaşında, nereli?

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