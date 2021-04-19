Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı
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Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı

Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Diyadin ilçesi'ne bağlı Mollakara köyünde Murat Nehri'ne düştüğü iddia edilen kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

AĞRI'nın Diyadin ilçesi'ne bağlı Mollakara köyünde Murat Nehri'ne düştüğü iddia edilen kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde bugün saat 14: 00 sularında iddiaya göre Birsen- Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki İpek Yıldız köyün yakınından geçen nehir kenarında oyun oynadığı sırada bilinmeyen sebeple suya düştü. Sudan çıkamayan kız çocuğu yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edilirken, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'da arama çalışmalarına katıldı. Tüm ekiplerin arama çalışmaları için seferber edildiğini belirten Balcı, aralıksız bir şekilde İpek'i arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.


Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı
Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı
Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı
Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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