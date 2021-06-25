Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi!

Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Güloğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi! Murat Güloğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ile dikkatleri çeken Murat Güloğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi!

MURAT GÜLOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Nisan 1976

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Sivas

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisans derecesine sahiptir. IPI (Uluslararası Basın Derneği) Türkiye Ofisi Sertifika Programı sahibidir.

MESLEKİ GEÇMİŞ

Medya geçmişi 1995 Şubat ayında başlar. Uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev almıştır. 1999 yılında üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür.Muhabirliğin ardından kamera önüne geçerek haber spikerliği ve program sunuculuğu yapmıştır. FOX'ta Evinizin Oğlu Murat Güloğlu sloganıyla program sunuculuğu - haber spikerliği yapmış, Çalar Saat Hafta Sonu kuşağını sunmuştur. Mart 2017'de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile ilgili yaptığı yorumdan dolayı işinden kovulmuştur. Bununla beraber Gazete Habertürk'ün pazar röportajlarını gerçekleştirmekte ve gazeteci Güneri Cıvaoğlu ile çalışmaktadır. Murat Güloğlu'nun "Gitmesen...Gitme Sen." isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.06.2021 12:20:49. #1.13#

title