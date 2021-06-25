Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi!

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MURAT GÜLOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Nisan 1976

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Sivas

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisans derecesine sahiptir. IPI (Uluslararası Basın Derneği) Türkiye Ofisi Sertifika Programı sahibidir.

MESLEKİ GEÇMİŞ

Medya geçmişi 1995 Şubat ayında başlar. Uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev almıştır. 1999 yılında üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür.Muhabirliğin ardından kamera önüne geçerek haber spikerliği ve program sunuculuğu yapmıştır. FOX'ta Evinizin Oğlu Murat Güloğlu sloganıyla program sunuculuğu - haber spikerliği yapmış, Çalar Saat Hafta Sonu kuşağını sunmuştur. Mart 2017'de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile ilgili yaptığı yorumdan dolayı işinden kovulmuştur. Bununla beraber Gazete Habertürk'ün pazar röportajlarını gerçekleştirmekte ve gazeteci Güneri Cıvaoğlu ile çalışmaktadır. Murat Güloğlu'nun "Gitmesen...Gitme Sen." isimli bir kitabı bulunmaktadır.