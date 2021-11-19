Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş ayrıldı mı? Flaş açıklama...

Tufan Taştan'ın festivallerden ödüllerle dönen ilk uzun metrajlı filmi 'Sen Ben Lenin'in dün akşam Atlas Sineması'nda galası yapıldı.

Başrollerinde Barış Falay ve Saygın Soysal'ın buluştuğu; kadrosunda ikiliye Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar gibi birçok başarılı ismin eşlik ettiği film 26 Kasım Cuma günü vizyonda sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Galaya katılan oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda böbrek iltihabı yüzünden hastanelik olmuştu. Tedavi sürecinin bittiğini söyleyen Özdemir, "İyileştim, her şey yolunda" dedi.

Ünlü oyuncu, şef Yağız İzgül'den ayrıldığını itiraf etti. Güzel oyuncu, "Tanışma aşamasındayken ayrıldık. Bazen öyle olması gerekir. Dilerim kendisinin yolu açık olur" diyerek şaşırttı.

"AYRILIK YOK"

Galaya katılan oyuncu Sitare Akbaş, özel hayatı hakkında konuştu. Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldığı iddia edilen Akbaş, "Ayrılık yok, ilişkimiz güzel gidiyor" dedi.

Ünlü oyuncu, "Özel hayatımdan ziyade yaptığım işlerle gündeme gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bestemsu Özdemir, tarzıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.